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З Чорноморська 9 серпня вийдуть два судна з українським продовольством: куди вирушать

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Київ, Вівторок 09 серпня 2022 03:24
З Чорноморська 9 серпня вийдуть два судна з українським продовольством: куди вирушать Фото: 9 серпня з Чорноморська вийде два судна з українським продовольством (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Спільний координаційний центр при ООН узгоджено вихід двох суден з Чорноморська Одеської області 9 серпня в рамках зернової ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу спільного координаційного центру при ООН.

Судна зможуть доставити понад 70 тисяч тонн продовольства. Судно MV OCEAN LION має доставити 64,7 тисячі тонн кукурудзи в Інчхон, Південна Корея. Друге судно, MV RAHMI YAGCI, перевезе близько 5,3 тисячі тонн соняшникової олії в Стамбул, Туреччина.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня Спільний координаційний центр видав дозвіл на вихід з українських портів ще двох суден з продовольством.

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