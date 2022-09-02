"Черноморец" сменил домашний стадион: где пройдет матч УПЛ

Разрешение играть домашние матчи на родной арене от футбольных функционеров и властей получил одесский "Черноморец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

"Моряки" вернутся домой на матч 3-го тура Премьер-лиги. На стадионе "Черноморец" одесситы примут петровский "Ингулец".

Поединок "Черноморец" – "Ингулец" состоится 4 сентября. Начало поединка в 15:00. В двух стартовых турах "моряки" набрали всего 1 очко – благодаря ничьей с харьковским "Металлистом 1925" в Киеве.

В этом году матчи УПЛ из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину проходят в ограниченном количестве регионов. До сих пор поединки играли во Львове, Ужгороде, Киеве и области.

Ранее "Днепр-1" получил календарь матчей группового этапа Лиги конференций. В стартовом туре "спортклубовцы" дома встретятся с нидерландским АЗ "Алкмаар". Поединок состоится 8 сентября в словацком Кошице.