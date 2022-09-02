"Чорноморець" змінив домашній стадіон: де пройде матч УПЛ

Дозвіл грати домашні матчі на рідній арені від футбольних функціонерів і влади отримав одеський "Чорноморець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

"Моряки" повернуться додому на матч 3-го туру Прем'єр-ліги. На стадіоні "Чорноморець" одесити приймуть петровський "Інгулець". Поєдинок "Чорноморець" – "Інгулець" відбудеться 4 вересня. Початок поєдинку о 15:00. У стартових двох турах "моряки" набрали лише 1 очко – завдяки нічиїй із харківським "Металістом 1925" у Києві. Цьогоріч матчі УПЛ через повномасштабне вторгнення РФ до України відбуваються в обмеженій кількості регіонів. Досі поєдинки грали у Львові, Ужгороді, Києві та області. Раніше "Дніпро-1" отримав календар матчів групового етапу Ліги конференцій. У стартовому турі "спортклубівці" вдома зустрінуться з нідерландським АЗ "Алкмаар". Поєдинок відбудеться 8 вересня у словацькому Кошице.