UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Черноморец" расписал ничью с "Ингульцом" в третьем туре УПЛ

Фото: "Черноморец" не смог обыграть "Ингулец" (facebook com fc chernomorets)
Автор: Илона Свиридова

Одесский "Черноморец" не смог обыграть "Ингулец" (Петрово, Кировоградская область). Матч третьего тура завершился со счетом 1:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

На 33-й минуте счет открыли гости после гола Евгения Запорожца. Одесситы отыгрались во втором тайме - отличился Манджрекар Джеймс.

Отметим, это первый матч "Черноморца" с начала года на домашнем стадионе в парке Шевченко. По итогам трех туров одесская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 2 очками. У "Ингульца" - 2 очка и 9-е место.

Напомним, ранее "Металлист 1925" добыл победу над "Ворсклой" в тяжелой игре, луганская "Заря" обыграла "Динамо", а ровенский "Верес" проиграл "Днепру-1".

На сегодня турнирную таблицу с 9-ю очками возглавляет "Заря". Донецкий "Шахтер", который обыграл "Рух", идет на втором месте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерноморецУПЛФутбол