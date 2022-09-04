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"Чорноморець" розписав нічию з "Інгульцем" у третьому турі УПЛ

Фото: "Чорноморець" не зміг обіграти "Інгулець" (facebook com fc chernomorets)
Автор: Ілона Свиридова

Одеський "Чорноморець" не зміг обіграти "Інгулець" (Петрове, Кіровоградська область). Матч третього туру завершився з рахунком 1:1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

На 33-й хвилині рахунок відкрили гості після голу Євгена Запорожця. Одесити відігралися у другому таймі - відзначився Манджрекар Джеймс.

Зазначимо, це перший матч "Чорноморця" з початку року на домашньому стадіоні в парку Шевченка. За підсумками трьох турів одеська команда займає 10-е місце в турнірній таблиці з 2 очками. У "Інгульця" - 2 очки і 9-е місце.

Нагадаємо, раніше "Металіст 1925" здобув перемогу над "Ворсклою" у важкій грі, луганська "Зоря" обіграла "Динамо", а рівненський "Верес"програв "Дніпру-1".

На сьогодні турнірну таблицю з 9-ма очками очолює "Зоря". Донецький "Шахтар", який обіграв "Рух", йде на другому місці.

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