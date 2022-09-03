"Металлист 1925" добыл победу над "Ворсклой" в тяжелой игре

"Металлист 1925" сумел обыграть "Ворсклу" в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу харьковчан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча .

В середине первого тайма у "Ворсклы" появилась возможность открыть счет в матче - арбитр придумал пенальти на ровном месте. По мнению судьи, игрок харьковчан сыграл рукой в своей штрафной площади, но на самом деле мяч попал в голову. Справедливость восстановил вратарь "Металлиста 1925", который сумел отбить пенальти.

Команда из Полтавы все же смогла забить гол уже под конец первого тайма. В ворота "Металлиста 1925" был назначен уже второй пенальти, и "Ворскла" на этот раз не упустила свой шанс выйти вперед.

"Ворскле" не удалось долго сохранять преимущество, на 54-й минуте игрок харьковчан Борячук удачно замкнул навес с фланга, счет в матче сравнялся.

Уже на 80-й минуте "Металлист 1925" стал лидировать - Дмитренко вывел свою команду вперед. На этом матч не завершился, "Ворскла" не хотела проигрывать и очень быстро отыгралась. Игрок полтавчан Степанюк смог реализовать точную фланговую подачу, счет на табло снова стал ничейный.

В компенсированное время форвард харьковской команды забил шикарный гол, ударив примерно с 25 метров. Эта победа стала для "Металлиста 1925" дебютной.