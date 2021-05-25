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В Черном море произошел разлив нефтепродуктов. Введен режим повышеной готовности

Автор: Анастасия Рокитна

В акватории Черного моря у берегов Туапсинского района России произошел разлив нефтепродуктов. По предварительной информации, источником экологического бедствия стала утечка на глубоководном выпускном канализационном коллекторе.

Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

По предварительной информации, в Туапсинском морском порту и на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе (владелец "Роснеть") нештатных ситуаций не зафиксировано. Специалистам предстоит установить причину, как нефтепродукты попали в систему глубоководного выпускного канализационного коллектора.

"В результате обследования были обнаружены два места с остаточным истечением нефтепродуктов, которые могли быть источником загрязнения. В настоящий момент загрязнение локализовано. Продолжается обработка масляных пятен абсорбентами", - рассказали в региональном оперштабе Краснодарского края.

Напомним, ранее в Израиле произошел разлив нефтепродуктов, который привел к загрязнению 150 км береговой линии и гибели животных. В Министерстве экологии страны тогда заявили об экологическом бедствии.

После этого правительство Израиля закрыло пляжи на Средиземном море. Вероятно, за эту ситуацию ответственно одно из 10 суден, которые бывали в том районе.

Ранее в России произошел разлив 10 тонн нефти на скважине в Ненецком автономном округе.

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Новости Украины разлив нефтиРоссийская ФедерацияЧерное море