В Израиле закрыли пляжи на Средиземном море из-за разлива смолы

Правительство Израиля закрыло пляжи на Средиземном море. Там случился разлив смолы, которая достигла береговой линии.

Правительство рекомендовало жителям избегать посещения пляжей для занятий спортом и плавания до последующего посещения. Закрыты пляжи от Рош-ха-Никры на севере на границе с Ливаном до Зикима возле Сектора Газа на юге.

Причина крупного разлива смолы неподалеку берегов Израиля неизвестна. Ранее в 50 километрах от берегов страны был обнаружен разлив нефти в море. Вероятно, за эту ситуацию ответственно одно из 10 суден, которые бывали в том районе.