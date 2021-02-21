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В Израиле закрыли пляжи на Средиземном море из-за разлива смолы

Новина українською → Израиль, Воскресенье 21 февраля 2021 15:38
В Израиле закрыли пляжи на Средиземном море из-за разлива смолы Фото: смола на пляже на севере Израиля (gov.il)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Израиля закрыло пляжи на Средиземном море. Там случился разлив смолы, которая достигла береговой линии.

Об этом сообщает Times of Israel.

Правительство рекомендовало жителям избегать посещения пляжей для занятий спортом и плавания до последующего посещения. Закрыты пляжи от Рош-ха-Никры на севере на границе с Ливаном до Зикима возле Сектора Газа на юге.

Причина крупного разлива смолы неподалеку берегов Израиля неизвестна. Ранее в 50 километрах от берегов страны был обнаружен разлив нефти в море. Вероятно, за эту ситуацию ответственно одно из 10 суден, которые бывали в том районе.

Ранее сообщалось, что власти Израиля согласились тайно закупить российский препарат "Спутник V". Этого потребовали сирийцы, которые удерживали гражданку Израиля.

Также известно, что в Израиле с 21 февраля ослабили карантин для людей, которые имеют так называемый "зеленый паспорт." Это документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или выздоровление.

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