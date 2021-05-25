У Чорному морі стався розлив нафтопродуктів. Введено режим підвищеної готовності

В акваторії Чорного моря біля берегів Туапсинського району Росії стався розлив нафтопродуктів. За попередньою інформацією, джерелом екологічного лиха став витік на глибоководному випускному каналізаційному колекторі.

Про це повідомляє видання "Коммерсантъ".