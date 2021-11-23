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В Черном море перевернулась лодка: есть погибшие, а один человек пропал без вести

Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 22 ноября, в Черном море перевернулась лодка с людьми. Вследствие трагедии два человера погибли, а еще один пропал без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Николаевской области.

Инцидент произошел в акватории Черного моря вблизи острова Березань. Перевернутую алюминиевую лодку обнаружил местный рыбак около 08:53 и позвонил спасателям.

Они прибыли на место, где с помощью резиновой лодки AQUASTAR-400 добрались до места трагедии. Там они обнаружили тела двух погибших мужчин - 1949 и 1961 годов рождения. Тела транспортировали на берег.

По словам очевидца, в лодке находились 3 человека. Потому спасатели продолжили поиски третьего мужчины 1967 года рождения - его до сих пор ищут.

Напомним, на юге Испании перевернулась лодка с мигрантами во время попытки перехода из Алжира. По сообщению испанской береговой охраны, 12 мигрантов пропали без вести, двоих удалось спасти.

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Черное море