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У Чорному морі перекинувся човен: є загиблі, а одна людина зникла безвісти

Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 22 листопада, у Чорному морі перекинувся човен з людьми. Внаслідок трагедії двоє людей загинули, а ще одна людина зникла безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС у Миколаївській області.

Інцидент стався в акваторії Чорного моря поблизу острова Березань. Перевернутий алюмінієвий човен виявив місцевий рибалка приблизно о 08:53 і зателефонував рятувальникам.

Вони прибули на місце, де за допомогою гумового човна AQUASTAR-400 дісталися місця трагедії. Там вони виявили тіла двох загиблих чоловіків - 1949 і 1961 років народження. Тіла транспортували на берег.

За словами очевидця, в човні знаходилися 3 людини. Тому рятувальники продовжили пошуки третього чоловіка 1967 року народження - його досі шукають.

Нагадаємо, на півдні Іспанії перекинувся човен з мігрантами під час спроби переходу з Алжиру. За повідомленням іспанської берегової охорони, 12 мігрантів зникли безвісти, двох вдалося врятувати.

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Чорне море