ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессу зашли два корабля НАТО

Новости » Общество    01.04.2019 - 14:37
В Одессу зашли два корабля НАТО
Фото: корабль НАТО (twitter.com narodna_pravda)

Оба фрегата входят в состав постоянной группы SNMG2, которая вошла в черноморский регион

Два корабля НАТО, а именно испанский фрегат F81 Santa Maria и канадский FHH333 Toronto, зашли в одесский морской порт. Об этом сообщает издание "Думская".

Сообщается, что оба фрегата входят в состав постоянной группы SNMG2, которая вошла в черноморский регион.

"Санта Мария" и "Торонто" пробудут у нас до позднего вечера 3 апреля. Сегодня они будут открыты для посещения - канадский с 13 до 17, а испанский с 16 до 19 часов", - сообщили в ВМСУ.

Отметим, "Санта-Мария" является первым из шести испанских фрегатов одноименного типа. Вся шестерка испанских фрегатов немного больше по размерам, чем американские, и поэтому имеют больше вариантов для модернизации. На борту различное артиллерийское, торпедное и зенитное вооружение, а также противокорабельные ракеты Harpoon. Авиационное вооружение - вертолет SH-60 Seahawk.

Фрегат "Торонто" стал четвертым канадским фрегатом типа "Галифакс" и был принят в состав ВМС Канады в июле 1993 года. Авиация - вертолет Sikorsky SH-148.

Напомним, 28 марта группа, составленная из трех кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря.

Посольство Канады в Украине сообщало, что два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) зайдут 1 апреля в Одесский морской порт с очередным визитом.

США надеются увидеть Украину и Грузию в составе НАТО, - постпред В следующем году изменят программу "Украина-НАТО" для плана действий по членству в альянсе
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины ОдессакорабльНАТО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь