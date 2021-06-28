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В Черном море начинаются международные военно-морские учения Sea Breeze

Автор: Артур Родивилов

В регионе Черного моря в понедельник, 28 июня, начинаются учения Sea Breeze 2021 и морское патрулирование, организуемые Военно-морскими силами (ВМС) Украины и шестым оперативным флотом ВМС США.

Об этом сообщают ВМС США в Twitter.

В ходе учений будут отрабатываться различные боевые сценарии, включая столкновения десантных кораблей, маневры на суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, противовоздушную оборону, взаимодействие в ходе специальных операций, противолодочную активность, а также поисково-спасательные операции.

В Sea Breeze 2021 примет участие вторая постоянная военно-морская группа НАТО. Кроме того, в этом году к учениям подключится наибольшее число стран-участниц за всю историю: более 30 государств направят порядка 5 000 военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.

Как сообщалось, стало известно, что ракетный эсминец USS Ross готовится к заходу в Черное море.

Как писало РБК-Украина, ранее ракетный эсминец США USS Laboon покинул акваторию Черного моря.

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