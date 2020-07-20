В Черном море начались военные учения Sea Breeze 2020

В акватории Черного моря стартовали украинско-американские военные учения Sea Breeze 2020. Из-за COVID-19 они ограничатся только морской фазой с привлечением авиации.

Об этом сообщает АрмiяIнформ.

Отмечается, что в этом году юбилейные, двадцатые, учения пройдут без контакта личного состава.

Военнослужащие в процессе учений в море будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться в организации связи, противоминных действий, передаче грузов на ходу.

При этом отмечается, что экипажи военных суден отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороне на переходе морем, отработают задачи операций по морскому перехвату и досмотру судна-нарушителя. Кроме того, выполнят задания по усилению охраны и обороны важных объектов морской инфраструктуры.

По словам командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы, основная цель учений Sea Breeze - это поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе, а главной задачей - отработка операций по стандартам НАТО, которые направлены на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе.

Международные военные учения продлятся семь дней. В учениях запланировано участие ракетного эсминца типа "Арли Берк" USS Porter и патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon ВМС США, а также кораблей постоянной военно-морской группы НАТО.

Всего в учениях, кроме Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Фото: учения Sea Breeze (armyinform.com.ua)

Напомним, корабли постоянной военно-морской группы НАТО вошли в акваторию Черного моря.

Кроме того, корабли НАТО после учений в Черном море зайдут в порт Одессы.