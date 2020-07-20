У Чорному морі почалися військові навчання Sea Breeze 2020

В акваторії Чорного моря стартували українсько-американські військові навчання Sea Breeze 2020. Через COVID-19 вони обмежаться тільки морською фазою із залученням авіації.

Про це повідомляє АрміяІнформ.

Наголошується, що в цьому році ювілейні, двадцяті, навчання відбудуться без контакту особового складу.

Військовослужбовці в процесі навчань у морі будуть здійснювати спільні тактичні маневрування, тренуватися в організації зв'язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу.

При цьому наголошується, що екіпажі військових суден відпрацюють питання взаємодії з тактичної і морської авіації, проведуть ряд навчань з протиповітряної, протикорабельної та протикатерної оборони на переході морем, відпрацюють завдання операцій морського перехоплення та обшуку судна-порушника. Крім того, виконають завдання щодо посилення охорони і оборони важливих об'єктів морської інфраструктури.

За словами командувача Військово-морськими силами України Олексія Неїжпапи, основна мета навчань Sea Breeze - це підтримання стабільності і безпеки в Чорноморському регіоні, а головним завданням - відпрацювання операцій за стандартами НАТО, які спрямовані на забезпечення миру і безпеки в кризовому регіоні.

Міжнародні військові навчання триватимуть сім днів. У навчаннях запланована участь ракетного есмінця типу "Арлі Берк" USS Porter і патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США, а також кораблів постійної військово-морської групи НАТО.

Всього в навчаннях, крім України та США, візьмуть участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Фото: навчання Sea Breeze (armyinform.com.ua)

Нагадаємо, кораблі постійної військово-морської групи НАТО увійшли в акваторію Чорного моря.

Крім того, кораблі НАТО після навчань у Чорному морі зайдуть у порт Одеси.