В Черном море на кораблях и подлодках РФ остается более 30 ракет "Калибр", - ОК "Юг"

В Черном море на российских кораблях и подлодках остается свыше 30 крылатых ракет типа "Калибр", и угроза вражеских ударов по всей территории Украины сохраняется.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ночную сводку Оперативного командования "Юг".

"Корабельная группировка в Черном море составляет 4 корабля и 2 подлодки, которые несут более 30 крылатых ракет типа "Калибр". Так что угроза ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины остается актуальной", - отмечается в сообщении.

Военные призвали украинцев помнить о правилах поведения при воздушной тревоге и не пренебрегать ими.

"Не поддавайтесь панике, действуйте уверенно и взвешенно по сигналам тревог, соблюдайте нормы и ограничения установленные в закрытых для посещения районах, не подвергайте себя опасности на подготовленных к противодесантной обороне участках побережья, проверяйте полученную информацию, доверяйте только достоверным источникам", - передали в ОК "Юг".