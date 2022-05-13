У Чорному морі на кораблях і субмаринах РФ лишається понад 30 ракет "Калібр", - ОК "Південь"

У Чорному морі на російських кораблях і підводних човнах залишається понад 30 крилатих ракет типу "Калібр", і загроза ворожих ударів по всій території України зберігається.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на нічне зведення Оперативного командування "Південь".

"Корабельне угруповання в Чорному морі складає 4 кораблі і 2 підводні човни, що несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр". Тож загроза ракетних ударів як по півдню, так і по всій території України залишається актуальною", - наголошується в повідомленні.

Військові закликали українців пам'ятати про правила поведінки при повітряній тривозі та не нехтувати ними.

"Не піддавайтеся паніці, дійте впевнено і виважено за сигналами тривог, дотримуйтесь норм та обмежень встановлених у закритих для відвідування районах, не наражайте себе на небезпеку на підготовлених до протидесантної оборони ділянках узбережжя, перевіряйте отриману інформацію, довіряти тільки достовірним джерелам", - передали в ОК "Південь".