Черногория запретила массовые празднования на новогодние праздники

Правительство Черногории усилило карантин в стране, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Новые ограничения будут действовать с 22 декабря до 11 января.

Об этом сообщает RTCG.

Согласно новым правилам, будет действовать запрет на междугородние перевозки 24-25 и 30-31 декабря, а также 1-2 и 6-7 января. Кроме того, запрет на междугородние перевозки остается в силе на все выходные - с пятницы 22:00 до понедельника в 5 утра.

Работу общепита продлили до 20:00, кроме 24-25 и 30-31 декабря и 1-2 и 6-8 января, когда разрешается только предоставление услуг по доставке еды. Также на период карантина ночные клубы, бары и дискотеки будут закрытыми.

Новые правила запрещают сдавать в аренду жилые помещения (коттеджи, квартиры и т. п.) больше чем для двух человек, кроме членов одного домохозяйства, а работа отелей на Рождество и Новый год должна быть организована особым образом. Гостиничный ресторан сможет работать в эти дни только с 7:00 до 16:00.

Отмечается, что для въезда в Черногорию иностранцам нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позже чем за 72 часа.

Напомним, Южная Корея усилит карантин на фоне новой вспышки коронавирусной инфекции на время зимних праздников.

Кроме того, в Швейцарии с 22 декабря ввели усиленный карантин. Там фиксируют рост числа случаев заражения коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что с 24 декабря по 6 января в Италии вводится общенациональный карантин. Такое решение 18 декабря объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.