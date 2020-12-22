Чорногорія заборонила масові святкування на новорічні свята

Уряд Чорногорії посилив карантин в країні, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Нові обмеження будуть діяти з 22 грудня до 11 січня.

Про це повідомляє RTCG.

Згідно з новими правилами, діятиме заборона на міжміські перевезення 24-25 та 30-31 грудня, а також 1-2 і 6-7 січня. Окрім того, заборона на міжміські перевезення залишається чинною на всі вихідні - з п’ятниці 22:00 до понеділка о 5 ранку.

Роботу закладів харчування подовжили до 20:00, крім 24-25 та 30-31 грудня та 1-2 і 6-8 січня, коли дозволяється лише надання послуг з доставки їжі. Також на період карантину нічні клуби, бари та дискотеки будуть закритими.

Нові правила забороняють здавати в оренду житлові приміщення (котеджі, квартири тощо) більше ніж для двох осіб, крім членів одного домогосподарства, а робота готелів на Різдво і Новий рік має бути організована особливим чином. Готельний ресторан зможе працювати в ці дні лише з 7:00 до 16:00.

Зазначається, що для в’їзду в Чорногорію іноземцям потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за 72 години.

Нагадаємо, Південна Корея посилить карантин на тлі нового спалаху коронавірусних інфекцій на час зимових свят.

Крім того, у Швейцарії з 22 грудня ввели посилений карантин. Там фіксують зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що з 24 грудня по 6 січня в Італії вводиться загальнонаціональний карантин. Про таке рішення 18 грудня оголосив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.