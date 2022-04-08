Черногория тоже ввела санкции против России

Черногория ввела санкции против России за нападение на Украину. Соответствующее решение было принято сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter черногорского премьера Дритана Абазовича.
"Правительство Черногории приняло ограничительные меры в ответ на агрессивную войну России против Украины. Благодарю всех министров за их сотрудничество," - отметил он.
Отметим, что конкретно входит в черногорские санкции против России, пока не уточняется.
Россия является крупным инвестором в Черногории, многие россияне, в том числе олигархи, имеют в этой стране недвижимость и яхты. Накануне из страны выслали четверых российских дипломатов.
Напомним, сегодня Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. РБК-Украина расписало, что конкретно вошло в эти ограничения.
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