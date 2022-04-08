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Чорногорія теж ввела санкції проти Росії

Фото: прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович (twitter.com/DritanAbazovic)
Автор: Ілона Свиридова

Чорногорія запровадила санкції проти Росії за напад на Україну. Відповідне рішення було прийнято сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter чорногорського прем'єра Дрітана Абазовича.

"Уряд Чорногорії вжив обмежувальних заходів у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Дякую всім міністрам за їх співпрацю," - зазначив він.

Відзначимо, що конкретно входить в чорногорські санкції проти Росії, поки не уточнюється.

Росія є великим інвестором в Чорногорії, багато росіян, в тому числі олігархи, мають в цій країні нерухомість і яхти. Напередодні з країни вислали чотирьох російських дипломатів.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз ввів п'ятий пакет санкцій проти Росії. РБК-Україна розписало, що конкретно увійшло в ці обмеження.

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ЧерногорияСанкції проти Росії