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Черногория внезапно внесла РФ в "зеленую зону". В посольстве Украины недовольны

Подгорица, Вторник 04 августа 2020 16:49
Черногория внезапно внесла РФ в "зеленую зону". В посольстве Украины недовольны
Фото: турист в маске (flickr)
Автор: Роман Калиниченко

Российским туристам разрешили въезд без ограничений

Черногория отнесла Россию к списку стран "зеленой зоны". Решение, как считают власти, поможет привлечь российских туристов для скорейшего выздоровления туристической индустрии.

Об этом сообщает RTCG.

Отмечается, что въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий смогут также граждане Азербайджана.

"Это создает предпосылки для создания определенного туристического трафика в августе и сентябре. Мы все знаем, что пик сезона - это период, когда приезжает больше всего гостей с России", заявила директор Национальной туристической организации (НТО) Желька Радак Кукавичич.

Она напомнила, что в прошлом году в августе и сентябре Черногория зарегистрировала полмиллиона ночевок туристов из России.

На такое решение отреагировал консул украинского посольства в Черногории Михаил Шматов.

"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленую зону. Без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах", - отметил консул.

Он заявил, что украинским гражданам до сих пор запрещено путешествовать на автомобиле, а въезд в страну на самолете, по факту, разрешен только в составе туристической группы.

"А для России въезд без дополнительных условий. Это при том, что на России индекс заболеваемости 127,2, а в Украине - 72,8. Деньги не пахнут - это древняя аксиома, но вопросы и к элементарному уважению. Я очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты", - добавил Шматов.

Напомним, в середине июля Черногория запретила украинцам въезд в страну на автомобильном транспорте.

Ранее РБК-Украина писало, в какие страны украинцы могут улететь на отдых.

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