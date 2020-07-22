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Украинцам запретили въезд в Черногорию на автомобиле

Подгорица, Среда 22 июля 2020 13:50
Украинцам запретили въезд в Черногорию на автомобиле
Фото: аэропорт (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Однако, есть одно исключение

Въезд на территорию Черногории для жителей Украины возможен лишь воздушным транспортом. Исключение, если украинцы последние 15 дней находились в странах "зеленого" или "желтого" списков.

Об этом сообщается на сайте правительства Черногории.

Право на неограниченный въезд в страну любым видом транспорта есть только у стран из "зеленого списка", "желтого список" и тем, кто находился в этих странах в течение последних 15 дней при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, в Черногории из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 объявлена эпидемия на всей территории страны, ограничительные меры вступают в силу с 22 июля.

Отметим, в первых числах июня власти официально объявили Черногорию свободной от коронавируса.

Добавим, что для украинцев открылись для въезда еще 13 стран, по состоянию на сейчас таких стран уже 39.

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