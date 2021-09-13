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Черногория ужесточила правила въезда для туристов: что изменилось

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Черногория, Понедельник 13 сентября 2021 16:04
Черногория ужесточила правила въезда для туристов: что изменилось Фото: Черногория ужесточила правила въезда для туристов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Минздрав Черногории изменил правила въезда для туристов. В страну будут впускать только полностью вакцинированных иностранцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

Для въезда в Черногорию необходимо будет иметь при себе сертификат о полном вакцинацию против коронавируса, что была завершена не позднее чем за 14 дней.

Отмечается, что прививка одной дозой двухкомпонентного препарата - больше не будет признаваться.

Стоит добавить, что для невакцинированных путешественников правила въезда не изменились. Им и в дальнейшем разрешено путешествовать в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста, который был сделан не ранее чем за 72 часа до поездки, или же экспресс-тестом на антиген, который был сделан не ранее чем за 48 часов соответственно.

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