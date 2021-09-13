Черногория ужесточила правила въезда для туристов: что изменилось

Для въезда в Черногорию необходимо будет иметь при себе сертификат о полном вакцинацию против коронавируса, что была завершена не позднее чем за 14 дней.

Отмечается, что прививка одной дозой двухкомпонентного препарата - больше не будет признаваться.

Стоит добавить, что для невакцинированных путешественников правила въезда не изменились. Им и в дальнейшем разрешено путешествовать в страну с отрицательным результатом ПЦР-теста, который был сделан не ранее чем за 72 часа до поездки, или же экспресс-тестом на антиген, который был сделан не ранее чем за 48 часов соответственно.