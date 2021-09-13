Чорногорія посилила правила в'їзду для туристів: що змінилося

Для в’їзду в Чорногорію необхідно буде мати при собі сертифікат про повну вакцинацію проти коронавірусу, що була завершена не пізніше ніж за 14 днів.

Зазначається, що щеплення однієї дозою двокомпонентного препарату - більше не визнаватиметься.

Варто додати, що для невакцинованих мандрівників правила в’їзду не змінилися. Їм й надалі дозволено подорожувати до країни з негативним результатом ПЛР-тесту, який було зроблено не раніше ніж за 72 години до поїздки, або ж експрес-тестом на антиген, який було зроблено не раніше ніж за 48 годин відповідно.