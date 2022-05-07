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Черногория присоединится ко всем антироссийским санкциям, - глава МИД

Флаг Черногории (Фото: opengovpartnership.org)
Автор: Константин Широкун

Черногория готовится к введению всех пакетов антироссийских санкций. Также анонсировано, что помощь Украине по разным направлениям будет увеличиваться. Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Украины в Черногории.

В ходе беседы с Временно поверенной в делах Украины в Черногории Наталией Фиялкой глава МИД отметил, что помощь нового правительства Украине будет увеличиваться, а также во всех ведомствах продолжается подготовка к внедрению Черногории всех пакетов антироссийских санкций.

"Как и в каждом большом историческом деле, речь идет не только о политике и прагматике. Гораздо больше, чем это – чувство общих ценностей и сильные эмоции к страданиям украинского народа", – заявил глава черногорской дипломатии.

Ранее сообщалось, что в Черногории утверждено новое проевропейское правительство. Ключевой целью Кабмина является принятие необходимых реформ для вхождения в Европейский союз.

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