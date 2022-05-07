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Чорногорія приєднається до всіх антиросійських санкцій, - глава МЗС

Прапор Чорногорії (Фото: opengovpartnership.org)
Автор: Константин Широкун

Чорногорія готується до введення всіх пакетів антиросійських санкцій. Також анонсовано, що допомога Україні за різними напрямками буде збільшуватися. Про це заявив Міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в Чорногорії.

В ході бесіди з тимчасово повіреною у справах України в Чорногорії Наталією Фіялкою глава МЗС зазначив, що допомога нового уряду Україні буде збільшуватися, а також у всіх відомствах триває підготовка до впровадження Чорногорії всіх пакетів антиросійських санкцій.

"Як і в кожній великій історичній справі, мова йде не тільки про політику і прагматику. Набагато більше, ніж це – почуття спільних цінностей і сильні емоції до страждань українського народу", - заявив глава чорногорської дипломатії.

Раніше повідомлялося, що у Чорногорії затверджено новий проєвропейський уряд. Ключовою метою Кабміну є прийняття необхідних реформ для входження до Європейського Союзу.

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