Черногория отменяет комендантский час и ослабляет карантин

Национальный координационный совет Черногории по борьбе с коронавирусом принял решение отменить с 15 мая комендантский час, а также ослабить ряд карантинных мер. Об этом сообщает Lexologie.

Сообщается, что в качестве ослабления мер разрешается возобновление работы кафе и ресторанов.

"Национальный координационный совет принял решение об отмене с пятницы запрета на передвижение с 23:00 до 05:00. Также во всей стране будет разрешено передвигаться на такси и частных автомобилях, а с понедельника разрешен и общественный авто- и железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении.

С 15 мая также начнут работать кафе и рестораны, официантов обязали носить маски, посетителям запретили собираться за столиками компаниями больше четырех человек, если они не являются при этом членами одной семьи. Хозяева заведений должны обеспечить дистанцию между столами и дезинфекцию.

В Черногории уже семь дней не фиксируются новые случаи заражения COVID-19. Общее число жертв достигло девяти, а общее число заразившихся - 324.

Напомним, ранее сообщалось, что Черногория готовится к возобновлению туристического сезона с 1 июля.

Ранее правительство Черногории приняло решение об ослаблении карантина. Правительство сократило продолжительность комендантского часа и разрешило магазинам увеличить время работы. Также разрешили заниматься спортом и физической активностью, но с соблюдением дистанции и других профилактических мер.