В Черногории приняли решение смягчить карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Теперь комендантский час будет действовать с 11:00 до 17:00 всю неделю

Правительство Черногории приняли решение сократить комендантский час и разрешить магазинам работать дольше, поскольку уровень заражения коронавирусом остается низким. Об этом сообщает Reuters.

Комендантский час, который ранее начинался в 19:00 в рабочие дни и в полдень в выходные дни, теперь будет действовать с 11:00 до 17:00 всю неделю.

В Национальном координационном органе по инфекционным заболеваниям заявили, что спорт и физическая активность разрешены, но с обязательным соблюдением дистанции и всех других профилактических мероприятий.

Напомним, 31 марта власти Черногории ввели комендантский час. Комендантский час действует с 19:00 и до 5:00 в будние дни, и с 1:00 до 5:00 с субботы по понедельник. При этом разрешается только выход на улицу для выгула домашних животных, но не дольше чем на 60 минут.

Кроме того, 23 марта в стране подтвердили первую смерть от коронавируса. Умершему было 65 лет, он родом из города Герцег-Нови. Согласно информации института общественного здоровья в Подгорице, мужчина имел хроническое заболевание легких.

А 17 марта в стране подтвердили первые случаи заражения коронавирусом. До этого дня Черногория была единственной странной в Европе, где не было зафиксировано коронавируса.