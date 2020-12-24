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Черногория отменила комендантский час на Рождество и Новый год

Черногория, Четверг 24 декабря 2020 13:30
Черногория отменила комендантский час на Рождество и Новый год
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Черногории ослабило карантинные ограничения на период Рождества и Нового года. В частности, будет отменен комендантский час.

Об этом сообщает AntenaM.

Так, в Черногории снят запрет на передвижение в вечернее время с 22:00 до 5:00 на период с 24 по 25 декабря, с 31 декабря по 2 января, и с 5 по 7 января.

При этом запрет на междугороднее передвижение в выходные дни останется в силе - с 22:00 пятницы до 5:00 понедельника.

Напомним, в начале недели правительство Черногории ужесточило карантин в стране на период с 22 декабря до 11 января. В частности, был введен запрет на междугороднее передвижение, ограничена работа общепита, а также закрыты все ночные клубы, бары и дискотеки.

Напомним, правительство Израиля с 27 декабря на две недели усилит карантин в связи с пандемией коронавируса.

Также сообщалось, что Албания ужесточает карантинные ограничения на праздники. В частности, будет изменено время комендантского часа.

Кроме этого РБК-Украина писало, что ужесточили карантин на период праздников в Чехии. В стране будут закрыты все, кроме продуктовых, магазины, а также введен комендантский час.

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