В Албании ужесточают карантин на праздники

Фото: мужчина в маске (flickr.com)

Правительство Албании приняло решение ужесточить карантинные ограничения на праздники. В частности, будет изменено время комендантского часа.

Об этом сообщает издание Kohajone.

Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу заявила, что в связи с праздниками изменится комендантский час. Сейчас он действует с 22:00 до 6:00.

С 24 декабря и до 4 января комендантский час будет действовать с 20:30 до 6:00.

"Исключение составляют те, кто вынужден передвигаться по состоянию здоровья или по работе. Деятельность баров и ресторанов будет ограничена этим временным промежутком", - отметила Манастирлиу.

Кроме того, министр призвала жителей Албании отказаться от несущественных поездок и несущественных.

"При необходимости будут приняты новые ограничения или пересмотрены существующие. Мы понимаем желание каждого быть с близкими в эти праздники. Мы очень хорошо понимаем, что в рождественскую и новогоднюю ночь хотим быть все вместе в атмосфере праздничной нормальности. Но это необычный год, и заканчивается он тоже необычно", - сказала она.

Кроме того, правительство Албании сейчас работает над тем, чтобы начать процесс вакцинации в стране в первые месяцы 2021 года.

Напомним, ранее в Албании начались протесты после того, как местная полиция застрелила жителя, нарушившего комендантский час.

Добавим, что ранее Албания ввела ряд ограничений, связанных с коронавирусом, например, комендантский час. С 11 ноября всем гражданам запрещено покидать свои дома с 22:00 до 6:00.