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Чорногорія скасувала комендантську годину на Різдво і Новий рік

Чорногорія, Четвер 24 грудня 2020 13:30
Чорногорія скасувала комендантську годину на Різдво і Новий рік
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Чорногорії послабило карантинні обмеження на період Різдва і Нового року. Зокрема, буде скасовано комендантську годину.

Про це повідомляє AntenaM.

Так, в Чорногорії знято заборону на пересування у вечірній час з 22:00 до 5:00 на період з 24 по 25 грудня, з 31 грудня по 2 січня і з 5 по 7 січня.

При цьому заборона на міжміське пересування у вихідні дні залишиться в силі - з 22:00 п'ятниці до 5:00 понеділка.

Нагадаємо, на початку тижня уряд Чорногорії посилило карантин в країні на період з 22 грудня до 11 січня. Зокрема, було введено заборону на міжміське пересування, обмежена робота громадського харчування, а також закриті всі нічні клуби, бари і дискотеки.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю з 27 грудня на два тижні посилить карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Також повідомлялося, що Албанія посилює карантинні обмеження на свята. Зокрема, буде змінено час комендантської години.

Крім цього РБК-Україна писало, що посилили карантин на період свят у Чехії. В країні будуть закриті всі, крім продуктових, магазини, а також введено комендантську годину.

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