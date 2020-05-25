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Черногория откроет границы, но не для всех

Новости » Коронавирус     25.05.2020 - 21:13
Черногория откроет границы, но не для всех
Фото: пляжи в Черногории готовятся принимать туристов (flickr.com infanticida)

Посетить Черногорию смогут жители стран с низким уровнем заражения коронавирусом

Правительство Черногории в конце мая начнет открытие границ для иностранных граждан. Власти страны ждут туристов из стран с низким уровнем заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Skift.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил об отсутствии новых случаев коронавируса в стране на протяжение 20 дней. Примечательно, что перед началом пресс-конференции чиновник снял с себя защитную маску.

В связи с этим власти страны приняли решение об открытии границ и начале туристического сезона. Ограничения на въезд начнут снимать с 30 марта.

Впрочем, попасть в Черногорию на данном этапе смогут жители лишь нескольких стран, в которых фиксируется не более 25 случаев заражения на 100 тыс. человек.

"На данный момент - это Хорватия, Словения, Австрия, Германия, Польша, Чехия, Венгрия, Албания, Греция. Это простимулирует наш туризм", - заявил Маркович.

Глава черногорского правительства в очередной раз подчеркнул, что им удалось победить коронавирус всего за 69 дней с момента выявления первого больного. С начала эпидемии коронавирус подтвердили у 324 жителей Черногории. 315 из них выздоровели. Еще 9 - умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Напомним, Черногория стала первой в Европе страной, которая избавилась от коронавируса.

В начале мая власти Черногории планировали начать туристический сезон с 1 июля.

Также РБК-Украина сообщало, что туристический сезон уже стартовал в Хорватии.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Черногориятуризм
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