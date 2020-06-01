Чорногорія відкрила кордони для більш ніж 120 країн. України у списку немає

Фото: Чорногорія (pixabay.com/yakovlevmax)

Також у списку немає США і Росії

Міністерство охорони здоров'я Чорногорії оновило список країн, з яких дозволений в'їзд і перебування громадян з 1 червня. Україна до списку не потрапила.

Про це повідомили в Моз Чорногорії.

У список увійшли країни Євросоюзу, Африки і Латинської Америки, а також Китай. Крім України до списку також немає США і Росії.

Як зазначили в чорногірському уряді, рішення про пом'якшення заходів було прийнято на основі рекомендацій Євросоюзу. Зокрема, в'їзд дозволено з тих країн, де фіксують значне уповільнення поширення коронавіруса, зниження кількості нових випадків, а також, де кількість активних хворих не більше 25 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, наприкінці травня Чорногорія стала першою країною в Європі, в якій одужали від коронавіруса всі хворі, а також протягом 20 днів не фіксували жодного нового випадку захворювання.

Спочатку в Чорногорії планували дозволити в'їзд лише з Хорватії, Словенії, Австрії, Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщині, Албанії та Греції.

Раніше повідомлялося, що Чорногорія готується до відновлення туристичного сезону з 1 липня.

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Автор: Игорь Литвиненко