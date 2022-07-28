Черногория начала замораживать недвижимость россиян

Управление имущества Черногории заблокировало недвижимость неназванного гражданина России в Жабляке и российского политика Марата Баширова в прибрежном курорте Будва. Баширов является лидером пророссийских сепаратистов в Луганской области на востоке Украины.

В апреле правительство подтвердило выполнение санкций Евросоюза против России, к которым Черногория присоединилась 1 марта. В соответствии с ограничительными мерами Черногория запретила российским пролетам свое воздушное пространство и доступ к своим аэропортам, а также прекратила операции с Центральным банком России.

Черногория также присоединилась к запрету SWIFT в отношении семи российских банков, заморозив имущество граждан России и Украины, включенных в ограничительные списки ЕС, и приостановив вещание российских государственных СМИ.

В течение многих лет Черногорию называли "российским VIP-курортом" - излюбленным местом отдыха российских олигархов. По некоторым данным, более 40% недвижимости в Черногории принадлежит россиянам, в том числе некоторым бывшим политикам и миллиардерам.

В июле Центральный банк Черногории заявил, что россияне по-прежнему являются крупнейшими покупателями недвижимости в стране, после того как с февраля они купили недвижимость на 20 млн евро.