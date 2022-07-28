Чорногорія почала заморожувати нерухомість росіян

Міністерство закордонних справ Чорногорії заявило, що влада заморозила майно двох російських громадян відповідно до санкцій Європейського союзу щодо Росії, введених після її вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Balkan Insight.
Управління майна Чорногорії заблокувало нерухомість неназваного громадянина Росії в Жабляку і російського політика Марата Баширова в прибережному курорті Будва. Баширов є лідером проросійських сепаратистів у Луганській області на сході України.
У квітні уряд підтвердив виконання санкцій Євросоюзу проти Росії, до яких Чорногорія приєдналася 1 березня. Відповідно до обмежувальних заходів Чорногорія заборонила російським прольотів свій повітряний простір і доступ до своїх аеропортів, а також припинила операції з Центральним банком Росії.
Чорногорія також приєдналася до заборони SWIFT щодо семи російських банків, заморозивши майно громадян Росії і України, включених в обмежувальні списки ЄС, і призупинивши мовлення російських державних ЗМІ.
Протягом багатьох років Чорногорію називали" російським VIP-курортом " - улюбленим місцем відпочинку російських олігархів. За деякими даними, більше 40% нерухомості в Чорногорії належить росіянам, в тому числі деяким колишнім політикам і мільярдерам.
У липні Центральний банк Чорногорії заявив, що росіяни як і раніше є найбільшими покупцями нерухомості в країні, після того як з лютого вони купили нерухомість на 20 млн євро.
Зазначимо, у квітні у Чорногорії було затверджено новий проєвропейський уряд. Прем'єр-міністр Дрітан Абазович заявив, що ключовою метою Кабміну буде розблокувати реформи для входження до Європейського союзу.
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