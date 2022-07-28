Чорногорія почала заморожувати нерухомість росіян

Управління майна Чорногорії заблокувало нерухомість неназваного громадянина Росії в Жабляку і російського політика Марата Баширова в прибережному курорті Будва. Баширов є лідером проросійських сепаратистів у Луганській області на сході України.

У квітні уряд підтвердив виконання санкцій Євросоюзу проти Росії, до яких Чорногорія приєдналася 1 березня. Відповідно до обмежувальних заходів Чорногорія заборонила російським прольотів свій повітряний простір і доступ до своїх аеропортів, а також припинила операції з Центральним банком Росії.

Чорногорія також приєдналася до заборони SWIFT щодо семи російських банків, заморозивши майно громадян Росії і України, включених в обмежувальні списки ЄС, і призупинивши мовлення російських державних ЗМІ.

Протягом багатьох років Чорногорію називали" російським VIP-курортом " - улюбленим місцем відпочинку російських олігархів. За деякими даними, більше 40% нерухомості в Чорногорії належить росіянам, в тому числі деяким колишнім політикам і мільярдерам.

У липні Центральний банк Чорногорії заявив, що росіяни як і раніше є найбільшими покупцями нерухомості в країні, після того як з лютого вони купили нерухомість на 20 млн євро.