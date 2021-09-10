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Черногория больше не будет пускать туристов, привитых одной дозой COVID-вакцины

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Черногория, Пятница 10 сентября 2021 14:56
Черногория больше не будет пускать туристов, привитых одной дозой COVID-вакцины Фото: Черногория больше не будет пускать туристов, привитых одной дозой COVID-вакцины (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Черногории приняло решение перестать признавать частичную вакцинацию от коронавируса достаточным основанием для признания COVID-сертификата. Таким образом, в страну больше не будут пускать при наличии одной прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

"Сертификат будет признаваться действительным, только если это полный курс прививок и со второй дозы прошло 14 дней, или 14 дней, если это вакцина, которая требует одной дозы", - отметила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.

Кроме того, чтобы избежать самоизоляции можно предоставить отрицательный результат теста (ПЦР, сделанный не позже 72 часов или быстрый тест, не старше 48 часов) или старый положительный ПЦР-тест (но младше 14 дней и не старее 180 дней).

Новые правила въезда в Черногорию начнут действовать с 14 сентября.

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