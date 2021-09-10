Чорногорія більше не пускатиме туристів, щеплених однією дозою COVID-вакцини

Уряд Чорногорії прийняв рішення перестати визнавати часткову вакцинацію від коронавірусу достатньою підставою для визнання COVID-сертифіката. Таким чином, в країну більше не пускатимуть при наявності одного щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTCG .

"Сертифікат буде визнаватися дійсним, тільки якщо це повний курс щеплень і з другої дози пройшло 14 днів, або 14 днів, якщо це вакцина, яка вимагає однієї дози", - зазначила міністр охорони здоров'я Чорногорії Олена Боровинич-Бойович.

Крім того, щоб уникнути самоізоляції можна надати негативний результат тесту (ПЛР, зроблений не пізніше 72 годин або швидкий тест, не старше 48 годин) або старий позитивний ПЛР-тест (але молодше 14 днів і не старіше 180 днів).

Нові правила в'їзду в Чорногорію почнуть діяти з 14 вересня.