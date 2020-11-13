ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Черногория вводит комендантский час

Подгорица, Пятница 13 ноября 2020 18:14
Черногория вводит комендантский час
Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Черногории вводит в стране комендантский час из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Комендантский час начнет действовать уже 15 ноября.

Об этом объявила Национальный совет по инфекционным заболеваниям Черногории на пресс-конференции, передает Total Montenegro.

Комендантский час водится до 1 декабря, но ее действие могут продлить. В период с 21:00 до 5:00 в стране будет запрещено выходить из домов, а магазинам и ресторанам можно работать только до 20:00.

На выходных также будут под запретом поездки между городами. Кроме того, вводится запрет на собрания более чем четырех людей и проведение религиозных собраний и обрядов.

Напомним, ранее комендантский час ввели власти Албании. Ограничения будут действовать как минимум три недели.

Также РБК-Украина писало, что из-за усиления комендантского часа в Венгрии изменились правила пересечения границы украинцами. Пограничники рассказали, кого будут пропускать в Венгрию во время действия комендантского часа.

Добавим, Португалия также ввела комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 5 часов утра, но не на всей территории страны.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Черногориякарантинкомендантский часКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь