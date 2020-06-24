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У Чорногорії роз'яснили умови в'їзду для українців

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 20:28
У Чорногорії роз'яснили умови в'їзду для українців
Фото: Чорногорія (pixabay)

У посольстві України в Чорногорії радить утриматися від автомобільних поїздок в країну

Українці, які планують відвідати Чорногорію, можуть в'їжджати на територію країни при наявності негативного ПЛР тесту на COVID-19. Таке правило було введено з 22 червня.

Про це повідомив посол України в Чорногорії Михайло Шматов у Facebook.

Уряд ввів вимоги для тестів на коронавірус:

  • це повинен бути саме ПЛР тест, експрес тест не підходить;
  • тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору крові, а не отримання результатів);
  • тест повинен бути роздрукований і переведений на чорногірську або англійську мову;
  • тест повинен бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189, ISO/IEC 17025

"Конкретний перелік українських лабораторій відсутня, тому запитуйте лабораторію, де збираєтеся робити тест на наявність зазначеної акредитації. Цей тест може бути зроблений не тільки на території України, але і в будь-якій іншій країні", - уточнив посол.

Щодо мінімального віку, з якого треба робити такий тест - інформація на цей час відсутня, в посольстві очікують відповідні роз'яснення Інституту громадського здоров'я Чорногорії.

Представництво наполегливо радить утриматися від автомобільних поїздок в Чорногорію і використовувати прямі перельоти, або з мінімально коротким часом для пересадки.

При цьому посол зазначив, що Хорватія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Румунія формально досі забороняють транзит по своїй території і навіть при наявності всіх підтверджуючих документів, кожна з цих країн може заборонити транзитний проїзд в Чорногорію.

"Сербія - відкрита для в'їзду та транзиту, проте вона знаходиться у "червоному списку" Чорногорії, тому українцеві може бути відмовлено у в'їзді в Чорногорію з Сербії (навіть за умови транзиту)", - зазначив посол.

Нагадаємо, Україна потрапила до списку країн "червоної зони".

Крім того, Іспанія з 21 червня відкрила кордони для іноземних туристів, проте України у списку немає.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Черногорияукраинцывъезд
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