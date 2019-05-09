В Черногории приговорили россиян за попытку переворота

Фото: оппозиционные лидеры Андрей Мандич и Милан Кнежевич (из открытых источников)

Россияне пытались устроить переворот во время парламентских выборов в 2016 году

В Черногории приговорили россиян за организацию попытки государственного переворота во время парламентских выборов в октябре 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTCG.

Как сообщается, за попытку переворота в Черногории перед судом предстали двое лидеров пророссийской оппозиционной партии "Демократический фронт" Андрей Мандика и Милан Кнежевич и двое российских агентов Эдуард Шишмаков и Владимир Попов.

Так, пророссийские оппозиционеры Мандика и Кнежевич были приговорены к 5 годам лишения свободы. Россиян Шишмакова и Попова, которых считают сотрудниками военной разведки РФ, заочно приговорили на 15 и 12 лет заключения соответственно.

Кроме того, еще 12 человек, которые проходят по делу о попытке переворота, были приговорены к меньшим срокам.

В черногорской Специальной прокуратуре считают, что целью переворота был срыв вступления страны в НАТО.

Напомним, ранее в Эстонии до 3,5 лет заключения приговорили российского шпиона Дмитрия Козлова. Соответствующее решение принял уездный суд эстонского Тарту. Гражданина Эстонии Козлова приговорили за передачу РФ секретной информации.

Ранее, в Литве суд приговорил к семи годам лишения свободы обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале Харьюский суд Эстонии приговорил двух эстонских граждан к тюремному заключению за шпионаж в пользу России. Так, 65-летнему Петру Волину и его 38-летнему сыну Денису Метсавасу суд назначил наказание в виде 6 и 15,5 лет тюрьмы соответственно.