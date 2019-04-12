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В Эстонии шпион РФ получил 3,5 года тюрьмы

Новости » Политика    12.04.2019 - 13:43
В Эстонии шпион РФ получил 3,5 года тюрьмы
Иллюстративное фото (etvpluss.err.ee)

ФСБ завербовала осужденного для тайного сотрудничества

В Эстонии шпион России Дмитрий Козлов получил 3,5 года заключения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал национального телерадиовещания ERR.

Портал в свою очередь ссылается на данные ежегодника Полиции безопасности, опубликованного 12 апреля.

Соответствующее решение принял уездный суд эстонского Тарту. Гражданина Эстонии Козлова осудили за передачу РФ секретной информации.

"Тартуский уездный суд приговорил к трем с половиной годам тюрьмы агента Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) Дмитрия Козлова", - указано в сообщении.

Так, подозрения были выдвинуты в ноябре прошлого года, а оглашение приговора состоялось 20 марта.

В частности, по данным следствия, ФСБ завербовала Козлова для тайного сотрудничества, чтобы в том числе получать информацию о зданиях, сотрудниках, транспортных средствах, технике и режиме пограничной охраны, расположенных в зоне ответственности Лиунаской префектуры и связанных с охраной границы.

Напомним, ранее в Литве суд приговорил к семи годам лишения свободы обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина Литвы Романа Шешеля.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале Харьюский суд Эстонии приговорил двоих эстонских граждан к тюремному заключению за шпионаж в пользу России. Так, 65-летнему Петру Волину и его 38-летнему сыну Денису Метсавасу суд назначил наказание в виде 6 и 15,5 лет тюрьмы соответственно.

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