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У Чорногорії засудили росіян за спробу перевороту

Новини » Політика    09.05.2019 - 12:53
У Чорногорії засудили росіян за спробу перевороту
Фото: опозиційні лідери Андрій Мандич і Мілан Кнежевич (з відкритих джерел)

Росіяни намагалися влаштувати переворот під час парламентських виборів у 2016 році

У Чорногорії засудили росіян за організацію спроби державного перевороту під час парламентських виборів у жовтні 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTCG.

Як повідомляється, за спробу перевороту у Чорногорії перед судом постали двоє лідерів проросійської опозиційної партії "Демократичний фронт" Андрій Мандика та Мілан Кнежевич та двоє російських агентів Едуард Шишмаков та Владімір Попов.

Так, проросійських опозиціонерів Мандику та Кнежевича було засуджено до 5 років позбавлення волі. Росіян Шишмакова та Попова, яких вважають співробітниками військової розвідки РФ, заочно засудили на 15 та 12 років ув'язнення відповідно.

Крім того, ще 12 осіб, які проходять у справі про спробу перевороту, було засуджено до менших термінів.

У чорногорській Спеціальній прокуратурі вважають, що метою перевороту був зрив вступу країни в НАТО.

Нагадаємо, раніше в Естонії до 3,5 років ув'язнення засудили російського шпигуна Дмитра Козлова. Відповідне рішення прийняв повітовий суд естонського Тарту. Громадянина Естонії Козлова засудили за передачу РФ секретної інформації.

Раніше, в Литві суд засудив до семи років позбавлення волі обвинуваченого в шпигунстві на користь Росії громадянина Литви Романа Шешеля.

Як писало РБК-Україна раніше, в лютому Хар'юський суд Естонії засудив двох естонських громадян до тюремного ув'язнення за шпигунство на користь Росії. Так, 65-річному Петру Воліну і його 38-річному синові Денису Метсавасу суд призначив покарання у вигляді 6 і 15,5 років в'язниці відповідно.

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