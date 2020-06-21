В Черногории открыли реабилитационный центр для военных из Украины

Реабилитационный центр заработал в Сутоморе
В Черногории вчера открыли украинский реабилитационный центр. На базе этого центра будут проходить реабилитацию украинские военнослужащие.
Об этом сообщил консул Украины в Черногории Михаил Шматов в Facebook.
По его словам, реабилитационный центр для украинских военнослужащих открыли в городе Сутоморе.
"Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой шаг за шагом, мы с помощью нашей диаспоры идем", - заявил консул.
Напомним, ранее Черногория позволила въезд украинским гражданами, но при одном условии.
Добавим, в прошлом году помощь с реабилитацией украинских военнослужащих пообещала Эстония.
Автор: Дмитрий Левицкий