У Чорногорії відкрили реабілітаційний центр для військових з України

Фото: реабілітаційний центр (facebook.com/Mykhailo Shmatov)

Реабілітаційний центр запрацював в Сутоморе

У Чорногорії вчора відкрили український реабілітаційний центр. На базі цього центру будуть проходити реабілітацію українські військовослужбовці.

Про це повідомив консул України в Чорногорії Михайло Шматов у Facebook.

За його словами, реабілітаційний центр для українських військовослужбовців відкрили у місті Сутоморе.

"Саме на базі цього центру буде в майбутньому проходити реабілітація наших українських військових. Це та мета, до якої крок за кроком, ми за допомогою нашої діаспори йдемо", - заявив консул.

Опубліковано Mykhailo Shmatov Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше Чорногорія дозволила в'їзд українським громадянами, але за однієї умови.

Додамо, минулого року допомогу з реабілітацією українських військовослужбовців пообіцяла Естонія.

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Автор: Дмитро Левицький