UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черногории официанты кафе носят форму с символом Z. Украина направила ноту

Фото: В Черногории официанты кафе носят форму с символом войны Z (facebook.com/ukrainian.embassy.me)
Автор: Артур Родивилов

Посольство Украины в Черногории осудило решение администрации кафе "Руски Бар" в Подгорице, где официанты носят форму с символом "Z"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Украины в Черногории.

Посольство сослалось на информацию о кафе на портале Pobjeda. Ведомство направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции.

"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общественного питания настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", - подчеркнуло посольство.

Как известно, "Z" используется для обозначения российской военной техники и войск, вторгшихся в Украину 24 февраля, и стало символом поддержки войны. Букву Z можно увидеть на флагах и на митингах в поддержку российской власти.

Напомним, Молдова запретила использование георгиевских лент, символов "Z" и "V", а также любых знаков, которые ассоциируются с развязанной Россией войной в Украине.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начали аннулировать визы россиянам с символикой в ​​поддержку войны против Украины.

В апреле Рада проголосовала за запрет символики, которую используют оккупанты в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черногория