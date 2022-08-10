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В Черногории официанты кафе носят форму с символом Z. Украина направила ноту

Новина українською →
Подгорица, Среда 10 августа 2022 23:58
В Черногории официанты кафе носят форму с символом Z. Украина направила ноту Фото: В Черногории официанты кафе носят форму с символом войны Z (facebook.com/ukrainian.embassy.me)
Автор: Артур Родивилов

Посольство Украины в Черногории осудило решение администрации кафе "Руски Бар" в Подгорице, где официанты носят форму с символом "Z"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Украины в Черногории.

Посольство сослалось на информацию о кафе на портале Pobjeda. Ведомство направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции.

"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общественного питания настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", - подчеркнуло посольство.

Как известно, "Z" используется для обозначения российской военной техники и войск, вторгшихся в Украину 24 февраля, и стало символом поддержки войны. Букву Z можно увидеть на флагах и на митингах в поддержку российской власти.

Напомним, Молдова запретила использование георгиевских лент, символов "Z" и "V", а также любых знаков, которые ассоциируются с развязанной Россией войной в Украине.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начали аннулировать визы россиянам с символикой в ​​поддержку войны против Украины.

В апреле Рада проголосовала за запрет символики, которую используют оккупанты в войне против Украины.

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