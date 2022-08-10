В Черногории официанты кафе носят форму с символом Z. Украина направила ноту
Посольство Украины в Черногории осудило решение администрации кафе "Руски Бар" в Подгорице, где официанты носят форму с символом "Z"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Украины в Черногории.
"Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общественного питания настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", - подчеркнуло посольство.
Как известно, "Z" используется для обозначения российской военной техники и войск, вторгшихся в Украину 24 февраля, и стало символом поддержки войны. Букву Z можно увидеть на флагах и на митингах в поддержку российской власти.
Напомним, Молдова запретила использование георгиевских лент, символов "Z" и "V", а также любых знаков, которые ассоциируются с развязанной Россией войной в Украине.
Ранее сообщалось, что в Эстонии начали аннулировать визы россиянам с символикой в поддержку войны против Украины.
В апреле Рада проголосовала за запрет символики, которую используют оккупанты в войне против Украины.
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