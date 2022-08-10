ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чорногорії офіціанти кафе носять форму з символом Z. Україна направила ноту

Новость на русском →
Подгориця, Середа 10 серпня 2022 23:58
У Чорногорії офіціанти кафе носять форму з символом Z. Україна направила ноту Фото: у Чорногорії офіціанти кафе носять форму з символом війни Z (facebook.com/ukrainian.embassy.me)
Автор: Артур Родивилов

Посольство України в Чорногорії засудило рішення адміністрації кафе "Руски Бар" в Подгориці, де офіціанти носять форму з символом "Z"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства України в Чорногорії.

Посольство послалося на інформацію про кафе на порталі Pobjeda. Відомство направило ноту у відповідні органи влади Чорногорії і чекатиме офіційної реакції.

"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало і відкрито підтримує російські злочини проти України і українського народу", - підкреслило посольство.

Як відомо, "Z" використовується для позначення російської військової техніки і військ, що вдерлися в Україну 24 лютого, і стало символом підтримки війни. Букву Z можна побачити на прапорах і на мітингах на підтримку російської влади.

Нагадаємо, Молдова заборонила використання георгіївських стрічок, символів "Z" і "V", а також будь-яких знаків, які асоціюються з розв'язаною Росією війною в Україні.

Раніше повідомлялося, що в Естонії почали анулювати візи росіянам з символікою на підтримку війни проти України.

У квітні Рада проголосувала за заборону символіки, яку використовують окупанти у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черногория
NEWS
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк