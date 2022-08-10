У Чорногорії офіціанти кафе носять форму з символом Z. Україна направила ноту

Посольство України в Чорногорії засудило рішення адміністрації кафе "Руски Бар" в Подгориці, де офіціанти носять форму з символом "Z"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства України в Чорногорії.

Посольство послалося на інформацію про кафе на порталі Pobjeda. Відомство направило ноту у відповідні органи влади Чорногорії і чекатиме офіційної реакції.

"Ми обурені тим, що в столиці Чорногорії один із закладів громадського харчування настільки зухвало і відкрито підтримує російські злочини проти України і українського народу", - підкреслило посольство.

Як відомо, "Z" використовується для позначення російської військової техніки і військ, що вдерлися в Україну 24 лютого, і стало символом підтримки війни. Букву Z можна побачити на прапорах і на мітингах на підтримку російської влади.

Нагадаємо, Молдова заборонила використання георгіївських стрічок, символів "Z" і "V", а також будь-яких знаків, які асоціюються з розв'язаною Росією війною в Україні.

Раніше повідомлялося, що в Естонії почали анулювати візи росіянам з символікою на підтримку війни проти України.

У квітні Рада проголосувала за заборону символіки, яку використовують окупанти у війні проти України.

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