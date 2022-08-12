В Черногории мужчина устроил стрельбу по прохожим. Не менее 11 погибших

В черногорском поселке Медовина возле города Цетине мужчина устроил стрельбу по прохожим. На данный момент известно об 11 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание nezavisne.com .

Сообщается, что 34-летний мужчина устроил беспорядочную стрельбу, в том числе по детям. Полиция подтвердила гибель 11 человек, еще несколько ранены. Также ранение получил сотрудник полиции.

Инциденту предшествовал семейный конфликт, после которого мужчина расстреливал прохожих на улице. Нападавший также стрелял в полицию и погиб в перестрелке.

Четверо раненых были госпитализированы в больницу Цетине, еще двое в клинический центр в Подгорице.

Место происшествие оцепила полиция. Среди жертв есть несовершеннолетние.