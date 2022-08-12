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У Чорногорії чоловік влаштував стрілянину по перехожих. Не менше 11 загиблих

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Подгориця, П'ятниця 12 серпня 2022 20:16
У Чорногорії чоловік влаштував стрілянину по перехожих. Не менше 11 загиблих Фото: машини швидкої допомоги на місці стрілянини в Чорногорії (cetinjskilist.com)
Автор: Юлія Бойко

У чорногорському селищі Медовина біля міста Цетіне чоловік влаштував стрілянину по перехожих. На даний момент відомо про 11 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання nezavisne.com.

Повідомляється, що 34-річний чоловік влаштував безладну стрілянину, в тому числі по дітях. Поліція підтвердила загибель 11 осіб, ще кілька поранені. Також поранення отримав співробітник поліції.

Інциденту передував сімейний конфлікт, після якого чоловік розстрілював перехожих на вулиці. Нападник також стріляв у поліцію і загинув у перестрілці.

Четверо поранених були госпіталізовані в лікарню Цетіне, ще двоє в клінічний центр в Подгориці.

Місце пригода оточила поліція. Серед жертв є неповнолітні.

Нагадаємо, раніше в Чорногорії розгорівся скандал через те, що персонал російського кафе в Подгориці носить форму з символом "Z".

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